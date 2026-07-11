Candela di sushi montona masha grandi riba un tereno sera na Mahuma visibel masha leu mes!

Diabierna anochi a drenta informe dinun candela masha grandi mes den un tereno sera na Mahuma, mesora a dirigi bomberonan na e sitio. Na yegada di bomberonan a constata cu aki ta trata di un candela di mondi basta grandi pero a haya un porta na candal banda pariba y a corta esaki pa a logra yega na e candela. Nan a inicia un combate cu a caba e awa di e truck y mester a bay refill esaki bek na panort dibe rotonde Mahuma. E candela aki a causa molester na e vecindario y tabata stroba e trafico aereo na airport.