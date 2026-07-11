Reflexion Diasabra 11 July 2026.

Awe riba otro bunita dia cu ta un dia di descanso nos ta lanta mainta tempran y gosa di tur loke Señor tin pa nos.
Semper nos lo keda gradici Señor pa ta cu nos y cu nos ta pendiente pa tur e peligernan cu nos por hanja nos mes confronta cu nan.
Semper nos ta corda di unda nos ta bin y kiko ta e meta final di nos binida na mundo.
Kiko ta nos destino final, ta keda e locual Señor ta indica nos.
Nos tur tin di bira grandi y tene na cuenta cu nos mester jega na e caminda final. Cu nos mester comprende cu nos por ta mas cansa y hopi biaha e pianan por ta gasta.
Hende ta gusta lubida y esey ta trese cune cu hende kier desvia tambe.
E caminda priminti pa nos bon Dios ta e meta final pa tur nos hendenan igual.
Hesus tey como e guía principal y lo no laga nos na caya.
Maske e caminda ta largo y tin hopi trampa y hopi buelta, cu por ta no ta bon pa nos.
E caminda por tin hopi bocht, tampoco no tin motibo pa nos desvia y perde.
Hopi lo desvia y nan caminda ta bira mas largo, y asina mes nan ta jega e meta final.
E caminda di tur manera ta pa tur hende mesun cos.
Esey ta e caminda cu Señor tin pa nos por jega e luga cu Señor a priminti nos.