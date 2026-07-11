[VIDEO] Depues di e accidente abao otro accidente cu hende herida ariba na Lago Heights

Diasabra mainta despues di cu a drenta informe di un accidente cu hende herida abao na Lago Heights ni un rato despues a drenta informe di un otro accidente eybanda mes pero e biaha aki ariba, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di riba 20 aña biniendo abo den Fortheuvelstraat a slip na e final pabao di caminda y a bay dal riba e cura di e parke. Na prome instante e dama chauffeur no a resulta herida pero un rato despues a cuminsa sinti e dolornan y polis mes a hib’e Centro Medico na Sanicolas.