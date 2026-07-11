Awe bo tin chens di gana 825 mil florin cu Lotto 5

ORANJESTAD, Aruba – 11 di juli, 2026: Diaranson ultimo tabata tin e sorteo di Lotto 5 no a conoce ningun ganado cu ta pone e jackpot sigui crece y pa awe diasabra e suma bira 825 mil florin! Lotto 5 ta costa solamente 4 florin pa ticket y bo por combina bo 5 numbernan for di 01 te cu 35, si bo no sa cua numbernan pa kies, bo ta puntra bo rebendedor pa un loco y asina bo ta den wega pa gana e jackpot di 825 mil florin cu Lotto 5.

Corda busca bo Lotto 5 trempan, pa asina bo no keda afo di e sorteo di awe nochi cu Lotto, e Loteria di Aruba. Tambe Lotto ta ofrecebo e opcion pa por cumpra bo weganan di Lotto Online, kiermen si bo no tin chens pa sali cumpra bo weganan preferi di Lotto, bo por cumpre for di bo smart phone, tablet of bo computer! Si ainda bo no tin un cuenta di Lotto Online, bishita www.lottoaruba.com, traha bo cuenta di hungado y asina cu bo wordo aproba, bo por cuminsa hunga Lotto online tambe!

Si bo no a haya chens di cumpra bo ticket of ta biahando, tambe tin e opcion di cumpra bo Multi-draw di Lotto 5! Pa asina bo numbernan ta den wega prome cu bo biaha pa tur e sorteonan di Lotto 5 mientras cu bo ta afo.

Sorteo di Lotto 5 ta hunga awe diaranson pa 7.45PM y por cumpra bo ticket na bo rebendedor faborito te cu 7.30PM.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus, y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: bit.ly/3oIz5K9 pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.