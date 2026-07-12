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[VIDEO] Polis a para controla algun hende y un auto na Companashi despues di lo a saca arma di candela

05:47  July 12, 2026  Leave a comment

Despues di cu tabata un problema unda a saca arma na un club nocturno y a ricibi infome di indicacion di un vehiculo a bay haya esaki para na un cas na Companashi. Mesora a bay controla e hendenan y e auto concerni a bin resulta cu no ta nan.

 

 

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