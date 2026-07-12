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[VIDEO] Polis a core cu tur hende ta “hang” riba caya den Koningstraat

06:24  July 12, 2026  Leave a comment

Diadomingo mainta a lo menos 5 patruya a bay Koningstraat pa core cu tur hende for di eynan tur esnan na pia, cu bicicleta y auto a ser controla y despues ordena pa bandona e sitio.

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