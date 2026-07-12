Posted in INCIDENTE [VIDEO] Polis a core cu tur hende ta “hang” riba caya den Koningstraat 06:24 July 12, 2026 Leave a comment Diadomingo mainta a lo menos 5 patruya a bay Koningstraat pa core cu tur hende for di eynan tur esnan na pia, cu bicicleta y auto a ser controla y despues ordena pa bandona e sitio. Related Articles Gran parti ela dedica na Unidad di Trafico DESPUES DI 36 AÑA RAYMUNDO “MEESTER” LOEFSTOP TA BAHA CU PENSIOEN Na Piedra Plat un s.u.v. a bira dilanti un auto ocasionando un accidente! Polis a hala atenshon di un persona bebi drumi wardando su amigo didi. [VIDEO] Den 2 ambulans a hiba victimanan di un accidente na Palo Marga pa hospital, un dragster a pasa riba un y e otro a drenta den shock ora a wak esaki pasa