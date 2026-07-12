Reflexion Diadomingo 12 July 2026.

Awe riba dia di nos bon Dios, nos kier lanta tempran y duna gracia na Señor.
Nos a sinja toch cu El que madruga, Dios le ajuda.
De morgenstond heeft goud in de mond.
Drumi cu galinja lanta cu gai.
Tur ta sinja nos cu ora ta tempran ta gana dia.
Nos ta mas cu contento cu nos bida, y claro cu tur cos bunita cu ta bin cune.
Pesey mes nos gratitud y confiansa den nos bon Dios y Hesus.
Hesus awe ta pidi nos curashi den djE.
Hopi cos injusto tin na e mundo aki.
Papia berdad a bira palabra malo.
Biba cu Dios y Evangelio ta pa hopi hende imposibel, pasobra e ta trese rechazo y mal entendimiento.
Esaki por culmina hasta den odio y persecución.
Reflexion.
Rabia ta caba cu sabiduria, mester ta : Sabiduria ta caba cu rabia.
Miedo ta caba cu libertad, mester ta Libertad ta caba cu miedo.
Ego ta caba cu amor, mester ta Amor mester caba cu ego.
Jaloezie ta caba cu libertad, mester ta Libertad ta caba cu jaloezie.
Duda ta mata creencia, mester ta Creencia ta mata duda.
Si tabata asina, nos lo tabata tin un mundo hopi felis pa tur hende.
Único cu ta cu bo sigur den bon y den malo ta bo Dios.
Si bo ta bon bezig, sigui bo caminda padilanti y bo lo logra.