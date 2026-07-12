E ultimo Juf. Baly Award pa aña escolar 2025 – 2026 a wordo otorga na Shaniyda Jean Louis di La Salle College

Despues di ceremonianan na e scolnan MAVO di Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA), esta Filomena College, Colegio San Antonio, Maria College y Colegio San Augustin, diahuebs anochi a tuma lugar e entregamento di diploma di La Salle College na su 66 graduadonan. Como parti di ceremonia a haci entrega di e prestigioso Juf. Baly Award na e mihor graduado, Shaniyda Jean Louis. E evento a tuma lugar na e Hilton Ballroom bou coordinacion di directorado di scol den presencia di docentenan, miembronan di famia y amistadnan. E Juf. Baly Award, dedica pa honra e legacia di Juffrouw Anuesca Natalie Baly, kende tabata director di SKOA durante periodo di añanan 2018 pa 2026, a reforsa su admiracion pa e manera excepcional den cual sra. Baly a dedica su bida na educacion, desaroyo di hobennan y e crecemento di e fundacion di scolnan catolico. Prome cu ela bira directora di SKOA, sra. Baly a traha na Colegio Arubano como docente y como schoolleider di e Ciclo Basico, unda el a desaroya un laso caluroso y duradero cu hopi mayor y studiante, como un lider fuerte pero husto y pasiona.

Relaciona cu su fayecimento recien, un comision encarga cu otorgamento di e Juf. Baly Award, consistiendo, banda di su mes, di Ron van den Brink, viudo di Juffrouw Baly y Jessica Irausquin, director interino di SKOA. E comision tin e meta pa honra herencia di Anuesca Baly den forma di un distincion academico anual, consistiendo di un trofeo y un premio monetario como un homenahe permanente na su vision, dedicacion, liderazgo y obra di bida dentro di educacion catolico na Aruba.

Riba e potretnan e ganadora ta mustra su trofeo y su premio monetario den presencia di miembronan di famia, e comision encarga y directorado di scol. Sinta na mesa por observa e miembronan di e comision hunto cu directora di La Salle College Rudiaenne Engelhart y directora suplente Kynnia Sprok. E comision ta felicita directorado y docentenan di La Salle College, tur graduado y e miho graduado Shaniyda Jean Louis. Alavez ta desea nan tur hopi exito den nan futuro estudio of carera y ta spera e siguiente aña escolar pa atrobe por reconoce tur cinco mihor graduadonan di e scolnan MAVO di SKOA cu un premio bon mereci, pa asina sigui honra e legacia di Juffrouw Anuesca Baly.