Chauffeur di pick-up no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras e auto su dilanti na rotonde Cumana

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente na e rotonde Cumana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Pick-up no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e auto su dilanti. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

