[VIDEO] Candela grandi canando masha liher expandiendo mas liher cu e 2 unidadnan di bombero por combati

Diadomingo atardi a drenta informe di un candela masha grandi cu por a ser mira di leu, mesora yamadanan di reclamo y molester di huma a cuminsa drenta na Centro di Alarma y a dirigi e 2 prome unidadnan pa e sitio hunto cu polis. Polis a bin logra saca afor cu e candela ta den e cura grandi bashi banda di Moko 30. Na yegada di e bomberonan a haya un situacion fastioso ya cu ta trata di mondi seco y e candela ta cana liher expandiendo. E prome truck a cuminsa combati pero a haya instruccion pa basha awa riba e candela mes. Na yegada di e di 2 unidad e combate a bira mas fuerte pero asina mes tabata tin mester a “page” personal pa un otro unidad sali bin cu un di tercer truck. Asina mes cu e di tres truck tabata tarda pa domina e candela por completo y e truck mester a bay yena e tanki awa varios biaha pa por a sigui suministra cu awa.
***UPDATE*** Un señora na Papaya a bira malo cu e holor di huma masha fuerte y cerca cu su cas, Ambulans ta na caminda p’e!
Chekc boso famia y si tin hendenan grandi na cas den vecindario con ta cu nan!