Posted in INCIDENTE [VIDEO] Mas Video y fotonan di e candela cu a sigui te den oranan di anochi 20:10 July 12, 2026 Leave a comment Mas Video y fotonan di e candela cu a sigui te den oranan di anochi y tambe ambulans a busca e dama cu a bira malo cu tanto huma di e candela hopi cerca di su cas! Related Articles Departamento di Rijbewijs kier a informa cu Examen Practico lo cuminsa bek for di dia 30 September 2020! [VIDEO] Polis a kita hopi droga for di riba caya, e bendedor a core bay pia abao y a laga su auto cu masha hopi droga atras Polis a detene homber indocumenta cu lo a maltrata muher y tabata tin’e secuestra Polis a tow auto cu a ser laga pa su cuenta riba caminda na Palm Beach