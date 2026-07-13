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[VIDEO] Accidente cu motociclista seriamente herida na Bushiri Banda di Fantastic Garden

03:35  July 13, 2026  Leave a comment

Dialuna marduga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Bushiri banda di Fantastic Gardens, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di patruya a constata cu aki ta trata di un motorcyclista cu a accidenta su so cu su so y a dal bao pero ta seriamente herida y a pidi e ambulans cu mas urgencia ya cu e golpinan ta na su cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte cu maximo urgencia pa hospital. Polis specialista di trafico y polis di e departamento technico y forensyco ta investigando e accidente aki.

 

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