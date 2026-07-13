Skuadron di Ehérsito di Defensa den Karibe ta kondusi su rotashon [🇦🇼🇺🇸🇳🇱]

Willemstad – Riba djaluna, 13 di yüli 2026, e skuadron di Rotashon 51 di Defensa a entregá su tareanan na Rotashon 52 durante un seremonia militar na Kòrsou. Kapitan Luc a asumí mando di Kapitan Marnix durante e seremonia tradishonal di entrega di rema. E unidat lo entrená i operá den e region di Karibe durante e próksimo seis lunanan.

Mirando bèk riba un periodo intensivo

Despues di kasi sinku luna den Karibe, Kapitan Marnix ta wak bèk ku orguyo riba e desaroyo di e Skuadron Bravo/Stier. Durante e periodo aki, e unidat a realisá entrenamento amplio riba Kòrsou, Bonaire, i Aruba, komo tambe na Merka. E sòldánan a traha riba nan desaroyo físiko i mental, liderazgo i abilidatnan militar.

Pa medio di vários ehersisio, e kompania a hasi progresonan den su rendimentu komo un unidat di kombate. E pelotonnan a ehekutá múltiple mishon, sostené pa aktivonan manera francotiradó, patruya di mortero i sistemanan no tripulá. E aktividatnan di entrenamentu aki a kontribuí na e desaroyo kontínuo di e sòldánan i e preparashon operashonal di e unidat.

Tambe e skuadron a kolaborá ku militarnan di Caribe (CARMIL) i otro unidatnan bou di Komandante di Forsanan Naval den Region Caribe (CZMCARIB). Apesar di diferensianan den antesedente i métodonan di trabou, nan a trein huntu i a traha pa garantisá siguridat i stabilidat den e parti Caribense di Reino.

Skuadron nobo ta kuminsá despliegue den Caribe

E Skuadron Delta/Ratel di e 44 Batayon di Infanteria Blindá ( Regimento Infanteria Prins Johan Willem Friso) ta partisipando pa promé biaha den un rotashon Caribense. Kapitan Luc ta ansioso pa e periodo benidero i e oportunidatnan pa su unidat trein den un klima i tereno diferente.

E skuadron ta forma parti di e di 43 Brigada Mekanisá ku sede na Havelte. E unidat normalmente ta operá usando e vehíkulo ku wil ‘Fennek’. Durante su despliegue den Caribe, sinembargo, e enfasis ta primordialmente riba operashonnan na pia. E skuadron ta wòrdu reforsá ku kapasidatnan médiko di e di 43 Skuadron Médiko i kapasidatnan spesialisá di e di 11 Batayon Blindá di Ingeniero.

Ademas di ehekutá mishonnan pa CZMCARIB, e unidat ta traha riba su propio programa di entrenamento. E meta ta pa sigui mehorá e preparashon operashonal i prepará pa desplieguenan den futuro.

Ehérsito Real di Hulanda tin permanentemente presensia di un skuadron den Region Caribe. Kuminsando ku rotashon 2026-2, un despliegue ta dura seis luna. Esaki ta redusí e peso logístiko i ta permití e unidat mas tempu pa kolaborá ku partnernan lokal i haña un mihó komprondementu di e ambiente lokal. E skuadron por wordu desplegá pa diferente tarea bou di enkargo di CZMCARIB i lo ta entrenando riba Aruba, Bonaire, i Kòrsou durante e proksimo lunanan.

Defense Army Company in the Caribbean Rotates

Willemstad – On Monday, July 13, 2026, Defense’s Rotation 51 company handed over its duties to Rotation 52 during a military ceremony on Curaçao. Captain Luc assumed command from Captain Marnix during the traditional paddle handover ceremony. The unit will train and operate in the Caribbean region over the next six months.

Looking back on an intensive period

After nearly five months in the Caribbean, Captain Marnix looks back with pride on the development of the Bravo/Stier Company. During this period, the unit conducted extensive training on Curaçao, Bonaire, and Aruba, as well as in the United States. The soldiers worked on their physical and mental development, leadership, and military skills.

Through various exercises, the company made strides in its performance as a combat unit. The platoons executed multiple missions, supported by assets such as snipers, mortar squad, and unmanned systems. These training activities contributed to the soldiers’ continued development and the unit’s operational readiness.

The company also collaborated with Caribbean military personnel (CARMIL) and other units under the Commander of Naval Forces in the Caribbean (CZMCARIB). Despite differences in background and working methods, they trained together and worked towards ensuring security and stability in the Caribbean part of the Kingdom.

New company begins deployment in the Caribbean

The Delta/Ratel Company of the 44th Armored Infantry Battalion (Prins Johan Willem Friso Infantry Regiment) is participating in a Caribbean rotation for the first time. Captain Luc looks forward to the upcoming period and the opportunities for his unit to train in a different climate and terrain.

The company is part of the 43rd Mechanized Brigade based in Havelte. The unit normally operates using the Fennek wheeled vehicle. During its deployment in the Caribbean, however, the emphasis is primarily on operations on foot. The company is reinforced with medical capabilities from the 43rd Medical Company and specialist capabilities from the 11th Armoured Engineer Battalion.

In addition to carrying out missions for CZMCARIB, the unit works on its own training program. The goal is to further enhance operational readiness and prepare for future deployments.

The Royal Netherlands Army maintains a permanent company presence in the Caribbean. Starting with rotation 2026-2, a deployment will last six months. This reduces the logistical burden and allows the unit more time to collaborate with local partners and gain a better understanding of the local environment. The company can be deployed for various tasks under the command of CZMCARIB and will be training on Aruba, Bonaire, and Curaçao over the coming months.

Landmachtcompagnie van Defensie in het Caribisch gebied wisselt

Willemstad – Compagnie rotatie 51 van Defensie droeg maandag 13 juli 2026 tijdens een militaire ceremonie op Curaçao haar taken over aan rotatie 52. Kapitein Luc nam tijdens de traditionele peddeloverdracht het commando over van kapitein Marnix. De eenheid gaat de komende zes maanden trainen en werken in het Caribisch gebied.

Terugblik op intensieve periode

Na bijna vijf maanden in het Caribisch gebied kijkt kapitein Marnix met trots terug op de ontwikkeling van de Bravo/Stiercompagnie. De eenheid heeft de afgelopen periode veel getraind op Curaçao, Bonaire, Aruba en in de Verenigde Staten. Daarbij werkten de militairen aan hun fysieke en mentale ontwikkeling, leiderschap en militaire vaardigheden.

Tijdens verschillende oefeningen heeft de compagnie stappen gezet in het optreden als gevechtseenheid. De pelotons voerden meerdere opdrachten uit, waarbij zij werden ondersteund door onder meer snipers, een mortiergroep en onbemande systemen. Deze trainingen droegen bij aan de verdere ontwikkeling van de militairen en de gereedheid van de eenheid.

Ook werkte de compagnie samen met de Caribische militairen (CARMIL) en andere eenheden van Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB). Ondanks verschillen in achtergrond en werkwijze werd gezamenlijk getraind en gewerkt aan veiligheid en stabiliteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Nieuwe compagnie start in de West

De Delta/Ratelcompagnie van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso neemt voor het eerst deel aan een rotatie in het Caribisch gebied. Kapitein Luc kijkt uit naar de komende periode en de mogelijkheden om met zijn eenheid in een ander klimaat en terrein te trainen.

De compagnie maakt deel uit van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. De eenheid treedt normaal gesproken op met het wielvoertuig Fennek. Tijdens de inzet in het Caribisch gebied ligt de nadruk vooral op optreden te voet. De compagnie wordt versterkt met geneeskundige capaciteit van 43 Geneeskundige compagnie en specialistische capaciteit van 11 Pantsergeniebataljon.

Naast het uitvoeren van opdrachten voor CZMCARIB werkt de eenheid aan een eigen trainingsprogramma. Het doel is om de operationele gereedheid verder te vergroten en zich voor te bereiden op toekomstige inzet.