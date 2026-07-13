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Ekipo di TEAMARU a participa den seminario di balornan Olimpico y Anti-dopahe  

10:11  July 13, 2026  Leave a comment

Despues di a anuncia e delegacion di TEAMARU cu lo participa na e Weganan Centroamericano y di Caribe Santo Domingo 2026 diahuebs ultimo, a organisa un sesion informativo pa tur cu lo bay representa Aruba. Durante e sesion aki a trata e balornan Olimpico y a comparti diferente storia historico unda e balornan aki a wordo ilustra. Banda di esaki a trata e tema di anti-dopahe unda a splica diferente aspecto importante manera e procedura di control.

Pa e sesion di Balornan Olimpico a hiba palabra Secretaria General di Comite Olimpico Arubano Sra. Nicole Hoevertsz,  cu a duna di conoce e importancia di e balornan y con esakinan ta wordo aplica den e mundo Olimpico. A haci e sesion den un manera dinamico, unda a hiba un dialogo cu e atletanan presente y a duna ehempelnan di pasado unda e balornan a wordo aplica. Mester bisa cu e ekipo presente a haya e sesion di e balornan hopi interesante y ta mira cu nan mes lo percura pa aplica esakinan den nan bida diario.

Pa e parti di anti-dopahe, presidente di ARUNADO Sr. Patrick Werleman y “Doping Control Officer” (DCO) Sra. Angelique Koolman a duna un presentacion amplio splicando tur e diferente procesonan cu tin di haber cu anti-dopahe, a traves di un wega unda tur hende den e ekipo a participa. Usando e metodo di wega ta haci e sesion mas agradabel y ta mira un miho participacion di tur presente.
Na final di e sesion a desea e delegacion tur clase di exito y cu nan por representa Aruba a travas di e balornan Olimpico di Excelencia, Amistad y Respet.
#COA #TEAMARU #SANTODOMINGO2026
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