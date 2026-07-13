Ekipo di TEAMARU a participa den seminario di balornan Olimpico y Anti-dopahe  

Despues di a anuncia e delegacion di TEAMARU cu lo participa na e Weganan Centroamericano y di Caribe Santo Domingo 2026 diahuebs ultimo, a organisa un sesion informativo pa tur cu lo bay representa Aruba. Durante e sesion aki a trata e balornan Olimpico y a comparti diferente storia historico unda e balornan aki a wordo ilustra. Banda di esaki a trata e tema di anti-dopahe unda a splica diferente aspecto importante manera e procedura di control.
Pa e sesion di Balornan Olimpico a hiba palabra Secretaria General di Comite Olimpico Arubano Sra. Nicole Hoevertsz, cu a duna di conoce e importancia di e balornan y con esakinan ta wordo aplica den e mundo Olimpico. A haci e sesion den un manera dinamico, unda a hiba un dialogo cu e atletanan presente y a duna ehempelnan di pasado unda e balornan a wordo aplica. Mester bisa cu e ekipo presente a haya e sesion di e balornan hopi interesante y ta mira cu nan mes lo percura pa aplica esakinan den nan bida diario.