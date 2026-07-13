Reflexion Dialuna 13 July 2026.

Nos ta habri siman nobo, bon tempran y cu hopi bon intencion.
Hopi speransa y confiansa ta locual mester awendia.
Nos ta gradici nos bon Dios pa ta nos guia.
Señor sa cu den e mundo actual bo mester ta mas cauteloso pa bo no wordo mal influencia.
Un mundo bruha, cu tin hopi hende confundí, cu dia pa dia ta aumenta formalmente.
Hesus a papia di e simianan cu a ser planta, di cual un parti ta cai den piedra y no ta logra nada paso nan ta den mal caminda.
Un otro parti cu a cai den. sushi cu cadushi.
Tampoco no a logra produci manera a spera.
E resto ta esun cu si a hanja bon tera y a logra produci masha hopi mes y di bon calidad.
Ora bo ta juda bo prohimo mane debe ser, y bo ta biba segun Señor su reglanan, bo ta manera un regenboog pa bo prohimo y Señor ta contento cu bo.
Nunca purba cana den zapato di otro hende, paso e no ta sirbi bo.
Nos por pone tur nos carga den man di Señor cu sa di guía bo.
Bo lo mira cosnan ta cana cu exito pa bo y lo bo ta bendiciona.