PREPARACION TA CLAVE: Departamento di Relacionnan Exterior ta comparti conseho di biahe importante pa e temporada di vakantie

ORANJESTAD – Durante e temporada di vakantie escolar, hopi ciudadano ta bay di biahe. Departamento di Relacionnan Exterior ta recorda tur biahero cu un bon preparacion ta encera di ta bon informa encuanto e conseho di biahe emiti pa Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino pa cada pais. Esaki ta conta en especial pa destinacionnan clasifica cu codigo oranje of cora.
Codigo Oranje: Solamente pa biahe esencial
Biaha solamente pa e areanan aki si ta estrictamente necesario, por ehempel pa un entiero familiar of pa motibo di trabou urgente, e areanan aki no ta sigur.
Codigo Cora: No biaha bou di ningun circunstancia
Sea cual sea e situacion, ta consehabel pa no biaha pa destinacionnan cu tin codigo cora. E situacion den e areanan aki ta hopi peligroso.
Nota importante: Si un biahero encontra problema den un pais of region clasifica cu codigo oranje of cora, e embahada Hulandes lo no por brinda asistencia necesario.
Sea bon informa prome cu bo biaha
Departamento di Relacionnan Exterior ta encurasha tur persona cu ta planiando un biahe pa bishita e website oficial Nederland Wereldwijd via e link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies .
Riba e pagina aki por haya informacion actual y oficial encuanto:
· Codigonan di color actual y riesgonan di seguridad.
· Rekisitonan di entrada (manera visa).
· Leynan local y diferencianan cultural.
· Contacto cu representacionnan di Reino (embahada of consulado) den caso di emergencia.
Cu e conseho aki, Departamento di Relacionnan Exterior ta spera cu tur biahero ta bon prepara y ta desea nan un temporada di vakantie ameno y sigur.