DEN PRESENCIA DI FAMIA Y COLEGANAN ENTREGAMENTO DI DIPLOMA NA 22 POLIS CU A TERMINA NAN ESTUDIO POLICIAL

Oranjestad, ARUBA: Diabierna 3 juli 2026 den sala di J.F.K. Education Center a tuma lugar entregamento di

diploma na 11 aspirant di polis como tambe 11 polis a termina nan curso di Midden Kader Opleiding (MKO).

Den presencia di Minister di Husticia mr. drs. sr. Arthur Dowers, Alto Comisario Ramon Arnhem, Hefe di Scol

pa Polis E.J. Watty Vos sra. Sherina Arrindel, mando policial, coleganan y famia a haci entrega di diploma na

11 aspirante di polis cu a termina nan bassisopleiding. Despues a sigui pa haci entrega di diploma na 11 polis

cu a caba nan Midden Kader Opleiding (MKO).

E aspirant di polis di klas 2023 N-4 cu a logra na diploma ta; J. Gomez, T. De Cuba, M. Contreras, O. van de

L’Isle, A. Van Norden, B. De Windt, G. Rosel, C. Gir, J. Paesch, A. Angela y R. Luidens.

Polisnan di MKO klas 2025-2 tabata ; C. Kock, V. Filiciana, C. Blijden, A. Arends, R. Paesch, A. Ignacia, R.

Nicholson, B. Bareño, J. Koolman, R. Maduro y J. Whitfield.

“Cada colega mester por haya e oportunidad di bay dilanti, atende cursonan, trainingnan pa asina nan por sigui

desaroyanan mes. Awe nos ta mira e fruto di esaki cu 11 aspirant di Polis ta haya nan bassis diploma y 11 polis

ta termina na MKO opleiding. Trahando hunto, inverti den nos hendenan, nos por mira progreso di nos

coleganan. Danki na e sosten y apoyo di nan famia cu awe e coleganan por a yega un otro e tapa den nan carera

policial. Mi ta hopi orguyoso di nan” palabra di altocomisario Ramon Arnhem.

Cuerpo Policial Aruba ta felicita cada agente policial cu a ricibi nan diploma. Masha pabien y hopi exito den

boso carera policial.