Posted in INCIDENTE Detencion na Montaña den oranan di atardi 17:53 July 13, 2026 Leave a comment Durante fin di siman polisnan a detene un chauffeur den oranan di dia e motibo di su detencion te ainda ta desconosi pa nos pero toch nos ta publica esaki. Related Articles Partido MEP: Invitacion pa ponemento di krans MEP TA RECORDA E DI 38 AÑA DI FAYECIMENTO DI SU LIDER FUNDADOR BETICO CROES: ARKITECTO, CONSTRUCTOR Y REALISADOR DI NOS STATUS APARTE! Chauffeur turista no a duna preferencia y a causa accidente cu un hende herida [VIDEO] Polis a detene chauffeur burachi cu no a regula su velocidad ni mantene distancia y dal tras di auto Bringamento na Montaña relaciona cu derecho di herencia a escala bira hinkamento, cortamento y kapmento.