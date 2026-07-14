Posted in INCIDENTE [VIDEO] Detencion den oranan di anochi na e zona hotelero 02:00 July 14, 2026 Leave a comment Durante fin di siman polisnan a detenebun sospechoso den e zona hotelero e motibo di su detencion te ainda ta desconosi. Related Articles Dama chauffeur a perde control dal wiel kap taira dal windshield den mata! [VIDEO] Polis y ambulans a bay Sabana Basora pa un mucha muhe di 21 aña cu no ta reaccio [VIDEO] Yiu a causa problema na cas ora su mama a yega for di trabao, polis mester a detene! Bisiña a yama pa reclama desmantelamento di dak di asbest na Comanchestraat