Reflexion Diamars 14 July 2026.

Nos ta lanta mainta tempran como cu nos kier mira tur nos cosnan programa pa e dia aki keda cla exitosamente.
Nos danki na nos bon Dios pa esaki.
Nos kier enfoca riba cosnan positivo awe, maske cosnan negativo ta lanta cabes pisa ultimo temponan aki.
Awendia ta bon pa wak cu kende bo ta anda, pasobra nos ta den un mundo hopi complica.
Calor ta suta nos mundo te mata hende na cierto parti.
Asina mes tin lidernan cabes bruha ta buska pa bombardia otro.
Prijsnan di petrolie escalando, ta trese ecomomia mundial den desbalanse pa hopi pais pober.
Hende mes kier caba cu nos mundo, mientras otro ta luchando cu nan país destrosa pa calamidad.
Pesey tur nos hendenan mester buska su propio felisidad y estabilidad.
Corda bo fe den Dios y carga hopi speransa y keda cu bo confiansa.