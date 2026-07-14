Deporte di Baseball5 lo wordo reactiva na tur nivel na Aruba, cumisando na scol A crea comision di trabou pa asina reactiva e deporte nacionalmente

Siman pasa a reuni cu diferente grupo di interes den deporte, pa asina combersa riba e tema di Baseball5. Durante e reunion aki a combersa cu miembronan di Aruba Baseball Association (ABBA), Aruba Softball Bond (ASB), IBiSA y Lyrick Pourier, cu a forma parti di e grupo cu algun aña pasa a cuminsa cu e desaroyo di Baseball5 na Aruba, hunto cu Randolph Oduber cu ta forma parti di “World Baseball Softball Confederation” (WBSC).
Algun aña atras a cuminsa di e deporte di Baseball5 na Aruba, unda a introduci esaki na diferente scolnan y clubnan deportivop. Baseball5 ta un version urbano y chikito di e wega tradicional di baseball/softball, cu no ta haci uso di material y por wordo hunga riba un cancha hopi mas chikito, asina haci e deporte hopi accesibel y facil pa tur hende hunga. Esaki ta un iniciativa di WBSC pa asina engrandece e participacion y popularidad di e deporte di baseball y softball.
Durante e reunion aki IBiSA a trata e inclusion di Baseball5 den e deportenan di e Weganan Escolar, como na nivel di Weganan Interinsular ta desea di inclui esaki den e islanan ABC. A base di esaki a prepara un comision di e diferente stakeholders, incluyendo Comite Olimpico Arubano (COA) cu lo traha hunto pa asina reactiva e deporte na Aruba, cuminsando na nivel escolar. Baseball5 ta un deporte cu ta promove inclusion y entre tur grupo di interes lo busca pa trece e deporte cerca di nos comunidad deportivo.
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