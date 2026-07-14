Departamento di Aduana a tene ceremonia na ocasion di cambio di insinia y entrega di regalo na hubilarionan

ORANJESTAD- Departamento di Aduana ta felicita un grupo di persona cu recientemente a ricibi cambio di insinia en conexion cu promocion y hubilarionan cu a cumpli 40, 35 y 25 aniversario di trabou den servicio di Gobierno.
Diabierna 10 juli 2026, den presencia di Director Departamento di Aduana, sr. Roderick Croes, Management Team, Chefnan, Staf, como tambe invitadonan, a haci cambio di insinia na un total di 8 persona cu recientemente a ricibi promocion.
Ta trata un grupo di persona for di e siguiente rango nan den Aduana:
- Verificateur der Invoerrechten & Accijnzen 1ste klasse
- Hoofdkommies der Invoerrechten & Accijnzen 1ste klasse A.
Alabes a brinda regalo na 13 hubilario en conexion cu 40, 35 y 25 aniversario di trabou pa conmemora e ocasion.
Departamento di Aduana ta felicita y gradici cada persona pa nan pasenshi, empeño, amor, y servicio na comunidad di Aruba.