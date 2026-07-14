Helicopter di Wardacosta ta evacua persona for di riba barco crucero

Ayera merdia Wardacosta a risibi un melding pa un evacuacion medico riba un barco

crucero. Tabata trata di un hende muhe di 40 aña di edat abordo cual e agente di e

crucero a informa Wardacosta cu lo mester di un helicopter urgente pa transporta e

persona pa un hospital pa e por risibi cuido medico. E Centro Operacional Maritimo di

Wardacosta despues di e melding a dirigi e helicopter na e crucero, cual tabata nabega

den awanan di responsabilidat di Wardacosta pa nort di Aruba. E helicopter a bai e

crucero pa buska e hende muhe y hib’e aeropuerto na Aruba caminda un ambulans tabata

para cla pa transport’e pa hospital.



De kustwachthelikopter evacueert persoon van passagiersschip

Gistermiddag ontving de Kustwacht een melding voor een medische evacuatie van een

vrouw op een passagiersschip. De melding betrof een 40-jarige vrouw die dringend

assistentie van de kustwachthelikopter nodig had om haar naar een ziekenhuis te

transporteren. Het passagiersschip voer in het verantwoordelijkheidsgebied van de

Kustwacht ten noorden van Aruba. Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht

heeft na de melding de helikopter naar het schip gedirigeerd om de vrouw op te halen.

Vervolgens werd zij naar Aruba airport gevlogen, waar een ziekenwagen gereed stond om

haar naar het ziekenhuis te brengen.