—- POLIS TA INFORMA—-

TURISTA TA BIRA MALO NA TRES TRAPI Y A FAYECE

Diamars despues di 3’or di atardi central di polis ta wordo informa dor di AC cu un hende homber lo mester a bira malo den lama na Tres Trapi y no ta reaciona.

Central ta despacha polis y ambulance di biaha na e sitio.

Na yegada di polis ta bin encontra un par di persona na canto di lama purbando di reanima un persona.

Di biaha nos agentenan policial a sigui cu e reanimacion pa despues e personal di ambulance a yega na e sitio y a tuma e reanimacion over.

Pero lamentabelmente despues di basta intento no por a haci nada mas pa e turista hende homber di 51 aña nacionalidad mericano.

Docter a presenta como tambe departamento di slachtofferhulp pa brinda e sosten na e famia.

Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.