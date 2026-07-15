Reflexion Diaranson 15 July 2026.

Riba un bon dia mainta tempran nos ta lanta pa kibra siman den dos.
Tur esaki cu e bendicion di nos bon Dios.
Nos tin como nos instructor nos Señor Hesus cu ta e jabi pa nos jega serca nos bon Dios.
Hopi hende ta laga berdad un banda y ta bai pa camindanan robes.
Te hasta tin hende cu no ta kere den Dios, pero ora nan ta den preta e ora si ta pidi judansa y Señor nunca ta nenga nan.
Dios ta super, sobre poderoso, y por hasi hopi cos.
Nos Dios tin hopi pasenshi, y ta pone nos den preta pa wak si nos ta tambalia.
Asina mes tin hopi Dios falso, cu ta ser adora.
Un conseho pa nos hendenan, pa corda riba nos bon Dios, y corda semper cuanto cos bon e ta duna nos.
Corda cuanto Hesus a sufri pa nos, cu nos mester gradici Hesus pa a libra nos tur di pika.
No ser mal agradecido, y duna gracia na esun cu merese.
Corda cu nos tur tin e mesun destino, cu ta un porta cu Señor kier pa nos tur jega, y cu aki nos tur ta wordo husga.