Federacion nobo di Judo na Aruba ta un realidad A reuni cu miembronan fundador di Aruba Judo Federation

Recien a reuni cu e miembronan fundador di e federacion nobo di Judo, cu lo tin e nomber di “Aruba Judo Federation” (AJF). Despues di varios aña di prepara tur cos y yega na statutonan conforme e rekisitonan legal di Aruba y di e federacion internacional di Judo, a logra haci entrega di e version final na “International Judo Federation” pa asina hay a esaki aproba pa finalmente finalisa e statutonan di AJF.

Cu esaki e federacion nobo di Judo di AJF lo pronto por reactiva e deporte riba nos isla. Cu varios club activo y cu un grupo grandi di hende interesa, ta sigur cu lo mira un bes mas e deporte di Judo tuma su luga dentro di e deportenan hopi practica na Aruba. Comite Olimpico Arubano (COA) ta felicita AJF y su fundadornan pa e logro aki, cu a ser logra a traves di hopi trabou intensivo y e pasenshi necesario pa por a haci e proceso den e manera corecto.

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