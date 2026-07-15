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Aruba One Happy Island Lions Club invita comunidad na “Walk & Zumba for a Cause” Diasabra 26 di september na Linear Park

10:52  July 15, 2026  Leave a comment

Oranjestad, Aruba – Aruba One Happy Island Lions Club ta invita tur miembro di comunidad pa participa den “Walk & Zumba for a Cause”, un atardidi salud, movimiento y servicio comunitario, cu lo tuma lugar riba Diasabra, 25 di september 2026, di 5:00 p.m. te 7:30 p.m., na Linear Park, Aruba.

E actividad ta habri pa henter comunidad, sin importa edad of nivel di condicion fisico. E obhetivo principal ta promove un estilo di bida mas saludabel mientras cu e participantenan ta contribui na e proyectonan di servicio comunitario di Aruba One Happy Island Lions Club.

Durante e evento, e participantenan lo disfruta di:

  • Caminata recreativo.
  • Sesion energetico di Zumba.
  • Goody Bag pa tur participante.
  • Fruta y awa.
  • Premionan atractivo.
  • Un ambiente di amistad, union y servicio.

Cu un contribucion di Afl. 25,-, cada participante lo ta apoyando e diferente proyectonan humanitario y comunitario cu Aruba One Happy Island Lions Club ta desaroya pa beneficia nos comunidad.

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