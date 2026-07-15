EX-POLIS JACINTO “CHIN” KELLY A BISHITA ALTOCOMISARIO ARNHEM PA COMPARTI EXPERTICIO

Santa Cruz, ARUBA: Altocomisario Ramon Arnhem a haña bishita di sr. Jacinto “Chin” Kelly. Sr. Chin Kelly
ta un ex-polis cu ta gosando di su pensioen un par di aña caba. Sr. Kelly a pasa bebe un cofi y comparti su
experticio pa loke ta trata Cuerpo Policial Aruba (KPA).
Sr. Kelly a cuminsa su carera policial na aña 1982, aportando mas di 40 aña na e cuerpo y nos Pais
“Cada colega cu baha cu pensioen mi porta semper ta keda habri. Nos ta balora esnan cu a contribui na nos
Cuerpo y nos ta gradici nan pa nan servicio y amor pa KPA. Nan ta e fundeshi y e schoudernan cu nos ta para
riba dje”, sr. Arnhem a expresa.