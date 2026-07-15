BALORANDO NOS PENSIOENADONAN ALTOCOMISARIO ANRHEM A BISHITA EX-POLIS SR. ANDY YOUNG NA SU CAS

Santa Cruz ARUBA: Recientemente altocomisario Arnhem a haci un bishita di cordialidad na cas di ex-polis
pensionado, sr. Andy Young. Sr. Andy ta un cara masha conoci den nos comunidad; e tabata un polis ehempelar
y a traha pa añanan largo den Departamento di Recherche y VIP.
Den compania di su señora y amistad, nan a pasa un mainta ameno. Sr. Andy a comparti storianan di e tempo cu
e a cuminsa den Cuerpo Policial y tambe a conta kico e ta haciendo den su tempo liber awor cu e ta cu pensioen.
“Danki na sr. Andy Young y su señora cu a habri porta di nan cas pa nos. Nos ta keda duna honor na esnan cu a
aporta na nos Cuerpo,” Altocomisario Arnhem a expresa