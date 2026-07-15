[VIDEO] Polis y bombero a bay pa monton di sushi benta den e rooi na Cochinilla pega na candela

Diaranson atardi a drenta informe di un candela grandisimo na Cochinilla, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin descubri cu aki ta trata di un candela grandisimo cu a expande y a pidi pa bomberonan pa mesora p’e. Na yegada di e prome unidad di bombero nan a inicia un combate duro y directo pero awa a cuminsa caba cu nan a pidi pa un otro unidad di Tankwagen bini asisti nan den e combate. Despues di cu a logra domina e candela a sigui ” na blus e candela cual a exigi mas awa pa paga e candela aki cu a expande den e rooi unda e awa mester pasa. Mester remarca cu locual a pega candela ta e sushedad cu cierto habitantenan mes ta benta ey tras.