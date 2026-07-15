Jennyfer Geerman a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

Dia 10 di juli 2026, Jennyfer a defende su tesis exitosamente y aobtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programaOrganization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.

Jennyfer a defende su tesis titula:

The Perception of the Department of Public Health Employees on Performance Management Goal Setting and Organizational Effectiveness.

Jennyfer a investiga percepcion di e empleadonan di departamento di salud publico tocante maneho di prestacion, fihamento di meta y effectividad organisacional.

E commision di graduacion tawata consisti di:

● Judelca Briceño MSc

drs . Jacques van der Scheer

● dr . Esther Vermeulen Directie Volksgezondheid Aruba

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Jennyfer como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.



