Kiona Croes a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

8 July 2026, Kiona S. Croes a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di
‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governanceand Management,
Facultad di Arte y Ciencia.
Kiona Croes a defende su tesis titula:
Invisible Barriers to Leadership: The Role of Imposter Syndrome in Shaping Women’s Leadership Experiences in Aruba
Kiona Croes a investiga con “imposter syndrome” (sentimentodi duda propio, sinti manera un “fraude”) ta manifesta den hendemuhernan den liderazgo na Aruba — con duda interno tainteractua cu factornan externo manera expectativanan di genero na lugar di trabou, no mucho representacion di hende muher den cuartonan di liderazgo, y e cultura chikito y interconecta di Aruba. A entrevista diesseis muher lider den sector publico, priva y non-profit pa compronde si y con nan ta experencia y maneha e duda aki, con e ta afecta nan identidad como lider, y con nan ta defini “exito” personalmente apesar di e duda aki. E meta tabata pa no trata “imposter syndrome” solamente como un problema di mentalidad individual, sino mustra con e ta forma tambe pa condicionnan structural y cultural — loke ta hiba nasolucionnan mas sistematico, manera mentorship y politicanandi trabou y no solamente confiansa personal.
E commision di graduacion tawata consisti di:
● Valerie Maduro, MA
● Mandy Lacle, MSc
● Keaneeh Krozendijk, MSc
Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia
Kiona Croes como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.