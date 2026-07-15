Marjory Chantal Bermudes a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD, Aruba — 18 di juni 2026 Dia 18 di juni 2026, Marjory Bermudes a ricibi su titulo di Bachelor of Organization, Governance and Management for di Facultad di Arte y Ciencia na Universidad di Aruba. Su tesis a enfoca riba e factornan cu ta influencia e conocemento di derecho laboral entre empleadonan den e sector priva y semi-público di Aruba.

Den su tesis, titula Labor Rights Awareness Among Employees in Aruba’s Private and Semi-Public Sectors, Bermudes a investiga con actividadnan sindical, nivel di educacion, experiencia laboral, tipo di contrato y sector di trabou ta influi riba e conocemento cu trahadonan tin di nan derecho laboral. Cu e investigacion aki, e ta spera di contribui na mas educacion laboral y duna sosten na formulacion di politica y iniciativa cu por fortalece e proteccion di trahadonan na Aruba.

Bermudes kier expresa su sincero gratitud na prome luga na Dios, pa Su guia, sabiduria y bendicion durante henter su trayecto academico. Tambe e ta gradici su famia pa nan amor, sacrificio y apoyo incondicional durante tur e añanan di estudio.

Ademas, e kier expresa su aprecio na e docentenan di Universidad di Aruba pa nan guia academico, conocimiento, flexibilidad y motivacion. Tambe e ta gradici e organisacionnan cu a brinda e oportunidad pa cumpli cu su internship, y e lidernan y coleganan den su trabou pa nan confianza, apoyo y aliento durante su desaroyo profesional.

Un agradecimiento especial ta bay tambe na tur e stakeholdernan, empleadonan y organisacionnan cu a participa den e investigacion y a contribui cu e coleccion di data. Nan confiansa y cooperacion a haci e investigacion aki posibel.

Bermudes ta spera cu e resultado di su investigacion por sirbi como un punto di salida pa mas dialogo, investigacion y accion riba fortalecemento di derecho laboral na Aruba. E ta mira cu entusiasmo pa e siguiente etapa di su carrera profesional y pa sigui contribui na desaroyo di Aruba.