Lilien Ponson a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

9 July, 2026, Lilien Ponson a defende su tesis exitosamente y aobtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programaOrganization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.

Lilien Ponson a defende su tesis titula:

An Exploratory Study of Teachers’ Perspectives on Student Learning, Comprehension, and Active Participation Before and After Implementation of the Proyecto Scol Multilingual (PSML) Program.

Lilien Ponson a investiga con maestronan na e dos scol pilotonan, Colegio San Hose y Colegio Conrado Coronel, ta percibi y experencia e impacto di e programa Proyecto Scol Multilingual (PSML), riba e siñamento, comprendimiento, y participacion di e studiantenan, como tambe e benefician y retonan cu maestronan y studiantenan a experencia desde e implementaciondi e programa na 2012.

E commision di graduacion tawata consisti di:

● Valerie Maduro MA: Prome Supervisor

● Niels Wiskerke MA: Segundo Supervisor

● Vanessa Scholing – Pietersz MA, Departamento di Enseñansa : Tercer Lector]

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Lilien como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.