E ‘envelop oranje’ cu ta contene e formulario di declaracion di inkomstenbelasting 2025 lo no sali mas E declaracion di aña 2025 lo ta online den e portal BO impuesto – ‘BOi’

ORANJESTAD – Pa aña fiscal 2025, Departamento di Impuesto lo otorga e formulario di declaracion di inkomstenbelasting den un forma digital via e portal ‘BO impuesto’ (BOi). Esaki ta nifica cu e contribuyentenan lo no ricibi e formulario den e ‘envelop oranje’ di custumber, den nan postbus.
Aki ta sigui algun informacion importante.
Fecha di otorgamento
E fecha di otorgamento di e formulario no ta stipula oficialmente ainda, pero esaki ta planea pa november
2026. Na momento cu e fecha keda stipula, Departamento di Impuesto lo anuncia e fecha oficial di
otorgamento.
Formato diferente
E formulario di aña 2025 lo ta completamente digital y pues den un formato diferente cu locual e
contribuyentenan ta custuma cu ne. E contribuyente lo bay yena e datonan necesario pa su declaracion
online y upload e documentonan rekeri. Despues di controla e declaracion, ta entreg’e. Unabes cu entrega e
declaracion, e sistema ta registra e fecha di entregamento mesora. Por wak e fecha aki tambe den e portal di
BOi tur momento. Ta importante pa ‘save’ e declaracion digital pa propio administracion.
Account di BOi
Pa por haya acceso na e formulario di declaracion, ta rekeri pa cada contribuyente cu ta registra pa
inkomstenbelasting, tin su mesun account di BOi. Esaki ta conta tambe pa e parehanan casa. Ambos pareha
mester tin nan mesun account di BOi.
Departamento di Impuesto ta pidi e personanan cu ainda no tin un account, pa registra mas pronto posibel
pa asina evita e presion di ultimo ora.
Persona autorisa
E persona cu ta desea pa un otro persona of accountant yena su declaracion p’e, lo mester autorisa e
tercera persona aki via su BOi-portal. Solamente asina, e tercera persona ta haya acceso na e declaracion di
su cliente.
Prepara documento
Apesar cu e formulario di declaracion digital no ta disponibel ainda, Departamento di Impuesto ta recomenda
su contribuyentenan pa cuminsa prepara e documentonan necesario relaciona cu entrada y gasto di aña
2025 por ehempel: salario anual, pensioen di trabou, pensioen di biehes, pensioen di viudo of huerfano,
entrada di huur di propiedad, entrada di ‘side-jobs’, carta di interes di banco y/of otro instancia, seguro di
bida, comprobante di donacionnan haci, comprobante di gastonan di scol di yiu cu ta studia den exterior etc.
E contribuyentenan cu tin un empresa propio (eenmanszaak), tambe mester prepara nan relato anual di aña
2025. Den caso cu e contribuyente mes no por traha e relato anual aki, ta recomendabel pa busca un
consehero fiscal cu conocemento adecua di e materia di impuesto.
Tur documento rekeri pa e declaracion ta keda mescos. E cambio grandi ta cu mester digitalisa e
documentonan. Esaki ta nifica cu mester saca potret of scan e documentonan den formato PDF, pa despues
por upload nan den e portal.
Actualmente e ekipo di Departamento di Impuesto cu ta encarga cu e proyecto ‘IB-online’ ta trahando duro
pa finalisa e declaracion digital e aña aki. Den transcurso di aña, Departamento di Impuesto lo brinda mas
informacion tocante e declaracion di inkomstenbelasting di aña 2025.
Pues, ta importante pa un y tur ta na altura, cu e ‘envelop oranje’ cu nos tur conoce, lo no yega cas mas.
Gerencia di Departamento di Impuesto
15 di juli 2026