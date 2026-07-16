A reuni cu Aruba Triathlon Association den cuadro di Capacity Building Training 3

Despues di e prome dos edicion di e curso “Capacity Building Training”, a duna inicio na e di tres (3) parti, unda ta reuni cu cada federacion miembro di Comite Olimpico Arubano (COA) riba base individual, pa asina mira con por yuda cada federacion cu nan desafionan como organisacion. E prome federacion pa haci e proceso aki ta Aruba Triathlon Association (ATA), unda a sinta cu miembronan di e directiva pa asina por combersa riba tur cos triatlon.

Durante e reunion a identifica e diferente areanan di interes cu ta desea di desaroya, manera e mehoracion di e structura di e organisacion pa asina identifica mas dirigente deportivo pa por aporta na e deporte. Banda di esaki a combersa riba e actualisacion di e statutonan pa asina cumpli cu tur ley y regulacion local y di e federacion internacional. Finalmente a nota e diferente areanan mas importante pa traha riba dje, y lo apunta un experto pa asina yuda guia e federacion cu e cambionan necesario pa logra e meta di mehora e diferente aspectonan di maneho cu nan ta desea.

COA ta gradici directiva di ATA pa nan boluntad di kier traha pa mehora structura di e federacion di triatlon, asina elevando e nivel di deporte na Aruba.

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