Posted in SOCIAL [VIDEO] E celebracion di e triunfo di Argentina a pone tur hende bira felis y a celebra. 17:16 July 15, 2026 Leave a comment Despues di e triunfo di Copa Mundial di Futbol, fanaticonan di Argentina cu a mira e partido a bira fenomenal felis ora esaki ya a bira Sub-campeon y ainda falta e final mes entre España cu Argentina. Related Articles Aruba Bank ta reconoce su empleado superior pa luna di februari Kiko ta stroba hendenan ku un desabilidat bin dilanti? Minister Rocco Tjon: REUNION FRUCTIFERO CU REPRESENTANTENAN DI UNICEF HULANDA Y MINISTERIO DI HUSTICIA Y ASUNTONAN SOCIAL DEN CUADRO DI CODIGO DI PROTECCION PROME MINISTER A KEDA IMPRESIONA CU EMPRESA LOCAL ARUPRO.