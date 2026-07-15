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Mesora polisnan a responde pa asina re-establece ordo riba caminda y tur otro caminda

17:35  July 15, 2026  Leave a comment

Mesora cu polisnan a tende cu cosnan tabata bayendo for di man y trafico a ser fluencia a dirigi patruyanan na e sitionan mas popular unda cosnan a bay for di man, Polisnan a logra pone ordo na tur e sitionan unda tabata tin aglomeracion.

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