Posted in INCIDENTE Mesora polisnan a responde pa asina re-establece ordo riba caminda y tur otro caminda 17:35 July 15, 2026 Leave a comment Mesora cu polisnan a tende cu cosnan tabata bayendo for di man y trafico a ser fluencia a dirigi patruyanan na e sitionan mas popular unda cosnan a bay for di man, Polisnan a logra pone ordo na tur e sitionan unda tabata tin aglomeracion. Related Articles Polis a detene menor di edad cual tabata ser busca pa justicia como un sospechoso! Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto riba E.J. “Watty” Vos blvd. Dama chauffeur burachi no kier a regla e accidente chikito entre nan mes pasobra su auto ta nobo a keda deteni pa causa un accidente coriendo auto bao influencia! [VIDEO]Accidente pa falta di preferencia entre S.U.V. y brommer pariba di rotonde Cumana.