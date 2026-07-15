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Ambulans a bay pa un homber cu a cay flauw na Cura Cabay

18:26  July 15, 2026  Leave a comment

Diaranson atardi a drenta informe di cu un hombner a cay flay dilanti di Mui Mui na Cura Cabay, mesora a dirigi un ambulans na e sitiona yegada di e ambulans nan a nota cu e homber no tabata reacciona y a transporte cu urgencia pa Centro Medico.

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