Posted in INCIDENTE Ambulans a bay pa un homber cu a cay flauw na Cura Cabay 18:26 July 15, 2026 Leave a comment Diaranson atardi a drenta informe di cu un hombner a cay flay dilanti di Mui Mui na Cura Cabay, mesora a dirigi un ambulans na e sitiona yegada di e ambulans nan a nota cu e homber no tabata reacciona y a transporte cu urgencia pa Centro Medico. Related Articles OM cera riba diaranzon Polis a logra pone man riba e berdadero sospechoso cu a mata Rudolf G. Ras cu un hinca mortal den su pecho, e sospechoso tin 15 aña y ta core auto! Oficialnan di e brigada motoriza a confisca un scooter cu no tabata tin su papelnan na ordo. [VIDEO] Polis a detene chauffeur burachi cu a baha caminda kibra palo di lus na birada di Calabas