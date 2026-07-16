Reflexion Diahuebs 16 July 2026.

Nos ta sigui cu hopi expectativa y gradicimento na nos bon Dios, pa un otro bunita dia mas.
Si nos para keto, y wak cuanto cos bruha ta pasa tur dia rond di nos, cuanto cos robes, cuanto corupcion den tur sector, cuanto abuso fysico y abuso sexual, anto nos por spera cu mas calamidad ta sigui suta nos mundo.
Hende a bira un mashin, of un coi hunga, un coi manipula, un coi gana, un ser materialista, y sin control di nan mes mas.
Sigui kere den bo Dios, keda bandi dje.
Semper corda su reglamento nan.
Semper tene bo cara na laira, y no laga cosnan mundano subi bo cabes.
Bo Fe mester ta grandi.
Hende ta laga e Berdad un banda, pa cumpli cu nan deseonan.
Nos lo stima nos Señor nos Dios, cu tur nos curason, cu henter nos alma, cu tur nos mente, cu tur nos forsa, cu ta e mandamento principal.
Nos dia lo bai bon, Semper cu Dios den nos curason.