A gradua di Universidad di Aruba, Daniel Alegre Martinez.

ORANJESTAD – Dia 14 di juli, 2026 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Daniel Alegre Martinez.
El a gradua defendiendo su tesis titula:
“Vrijheid van godsdienst binnen Arubaanse arbeidsrechtelijke verhoudingen, met name in het bijzonder onderwijs: Een onderzoek naar de grenzen van goedwerkgever- en werknemerschap bij religieuze bezwaren tegen werkgerelateerde activiteiten ”
Miembronan di e comision di examen tawata:
- dr. C. Bollen
- H. Meijer
- B. Huiskes
Universidad di Aruba ta felicita Daniel Alegre Martinez.
Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Daniel Alegre Martinez.
ORANJESTAD – Op dinsdag, 14 juli, 2026, verdedigde Daniel Alegre Martinez zijnscriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba metals onderwerp:
“Vrijheid van godsdienst binnen Arubaanse arbeidsrechtelijke verhoudingen,met name in het bijzonder onderwijs: Een onderzoek naar de grenzen vangoedwerkgever- en werknemerschap bij religieuze bezwaren tegenwerkgerelateerde activiteiten ”
De examencommissie bestond uit de leden:
mr. dr. C. Bollenmr.
H. Meijermr.
B. Huiskes
De Universiteit van Aruba feliciteert Daniel Alegre Martinez van harte met hetbehaalde resultaat.