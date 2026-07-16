A gradua di Universidad di Aruba, Daniel Alegre Martinez.

ORANJESTAD – Dia 14 di juli, 2026 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Daniel Alegre Martinez.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Vrijheid van godsdienst binnen Arubaanse arbeidsrechtelijke verhoudingen, met name in het bijzonder onderwijs: Een onderzoek naar de grenzen van goedwerkgever- en werknemerschap bij religieuze bezwaren tegen werkgerelateerde activiteiten ”

Miembronan di e comision di examen tawata:

dr. C. Bollen H. Meijer B. Huiskes

Universidad di Aruba ta felicita Daniel Alegre Martinez.

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Daniel Alegre Martinez.

ORANJESTAD – Op dinsdag, 14 juli, 2026, verdedigde Daniel Alegre Martinez zijnscriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba metals onderwerp:

“Vrijheid van godsdienst binnen Arubaanse arbeidsrechtelijke verhoudingen,met name in het bijzonder onderwijs: Een onderzoek naar de grenzen vangoedwerkgever- en werknemerschap bij religieuze bezwaren tegenwerkgerelateerde activiteiten ”

De examencommissie bestond uit de leden:

mr. dr. C. Bollenmr.

H. Meijermr.

B. Huiskes

De Universiteit van Aruba feliciteert Daniel Alegre Martinez van harte met hetbehaalde resultaat.