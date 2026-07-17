Reflexion Diabierna 17 July 2026.

Awe nos ta lanta riba un otro dia, ta habri nos wowonan y cuminsa nos dia cu un danki na nos bon Dios, pa e bunita dia cu nos lo bai purba hinka den otro pa ta otro exitoso den nos bida.
Prome mi lo kier trese un parti hopi molestioso padilanti y duna un humilde criador di bestia un sosten.
Ta tristo y un abuso cruel y un maltrato, un masacro di bestianan, como 20 cabrito di nos amigo criador di bestia cu a sufri un sla formal.
Unda ley di cacho ta keda ?
Pa kiko ta bin cu ley di cacho anto si no por ejecuta loke ta ley ?
Kende lo cubri e gastonan o compensation di e gastonan di e humilde criado di bestia aki ?
Mester buska un manera pa para e abuso aki pe donjo y pio e masacro injusto y e sufrimento di e bestianan aki sera den un cura cu nan no por defende nan mes.
Tristo ora nan ta wordu ataca na un manera baho aki.
Nos ta sernan humano cu tin biaha mester baha te na suela pa expresa nos disgusto y apoya e humilde criado di bestianan.