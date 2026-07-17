Comite Olimpico Arubano ta comparti relato anual 2025 cu stakeholders

Despues di aprobacion final di e relato anual di COA 2025 durante asamblea general luna pasa, Comite Olimpico Arubano (COA) a haci entrega di un copia na diferente stakeholders cu ta den un manera of otro forma traha den colaboracion cu COA den cuadro di deporte. COA ta contento di por comparti e relato aki, unda tin e relato di actividad cu ta conta tur cos cu COA a haci durante e aña y claramente e relato financiero, unda den un manera transparante y acuerdo tur ley y regulacion ta demonstra con COA ta maneha e parti di finanzas.