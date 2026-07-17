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Marushka Hannoeman a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

09:46  July 17, 2026  Leave a comment

Diaranson, 8 di Juli 2026, Marushka a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.

 

Marushka a defende su tesis titula:

Analyzing the Quality of Care in Aruba’s Substance Addiction Institutions for an Improved Institutional Collaboration and Quality of Life.

 

Marushka a investiga con por mehora e calidad di cuido den institucionnan di adiccion na Aruba.

 

E commision di graduacion tawata consisti di:

  • Judelca Briceño, MSc
  • Luciano Milliard, LLM
  • Verenuska Rincon Bravo, MSc, Directie Volksgezondheid Aruba

 

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Marushka como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

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