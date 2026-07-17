Colegio EPI ta celebra un aña escolar exitoso cu 282 graduado

Oranjestad – Colegio EPI ta sumamente orguyoso di anuncia cu durante schooljaar 2025-2026 un total di 282 studiante a logra gradua, cu ta representa un 70% di e studiantenan cu a completa nan trayecto di estudio cerca nos.

E resultado aki ta mustra e dedicacion di nos estudiantenan, docente, personal di sosten y mayornan cu durante henter e aña escolar a traha hunto pa logra exito.

Resultado pa unit

Ciencia & Tecnologia (C&T): 52 graduado (75%)

52 graduado (75%) Hospitality & Tourism (H&T): 96 graduado (81%)

96 graduado (81%) Economia (ECO): 62 graduado (48%)

62 graduado (48%) Salubridad & Servicio (S&S): 72 graduado (84%)

Reconocimentonan special

Unit Economia

Mihor graduado di Eindtermen

Ayden Dirks

Mihor graduado den ABO-opleidingen

Allround Assistent Business Services (AABS): Shawn Boezem

Business Administration & Control Specialist (BACS): Ashlei Leonor

Overall mihor graduado

Ashlei Leonor

Unit Salubridad & Servicio

Overall mihor graduado

Kaylee Lake (Verpleegkunde)

Mihor graduado di Eindtermen

Gabriela Boekhoudt (Sociaal Pedagogisch Werker)

Mihor graduado den cada opleidingen

Apothekersassistent 4-3X: Shan-Nia Nelson

Apothekersassistent 4-3A: Tiana Tromp

Verzorgende 3-3X: Kaylee Toppenberg

Verzorgende IG 3-3A: Angelle Kock

Verpleegkunde 4-4X: Tyrine Monsanto

Verpleegkunde 4-4A: Kaylee Lake

Welzijn 3-3A: Feletia Sabajo

Welzijn 4-4A: Gabriela Boekhoudt

Unit Ciencia & Tecnologia

Overall mihor graduado

Elektrotechniek (Eindtermen): Jeandrick Croes

ICT Nivel 4 (ABO): Jaquan Geerman

Mihor graduado pa opleiding

Werktuigbouwkunde: Luis David Rincon

Bouwkunde: Mishalska Maduro

Elektrotechniek: Jeandrick Croes

ICT Nivel 3: Sujohn van der Linde

ICT Nivel 4: Jaquan Geerman

Outstanding Performance Award

Stephen Dijkhoff

Yeika Ravelo

Alberzico Giel

Cedrick Fuentes

Unit Hospitality & Tourism

Spirit Award

Kendrick Tromp

Wilkiara Tejeda Soto

Joshua Muyden

Angela Dowers

Leadership Award

Ixabelle Baluyot

Ixaira Coco Martinez

Theron Ras

Sefiensa van Kanten

Award of Excellence

Dylan Cardona Alvarez

Spirit of Resilience Award

Kyle Tromp

Academic Excellence Award

Associate of Applied Science Degree in Culinary Arts: Jairlyn Winderdal

ABO 3 Independent Employee Travel & Hospitality: Angie Chida

ABO 4 Supervisor Travel & Hospitality: Theron Ras

Associate of Science Degree in Hotel and Restaurant Management: Zoelly Yarzagaray

Colegio EPI ta felicita tur graduadonan cu nan logro extraordinario y ta desea nan hopi exito den e siguiente paso di nan carera profesional of educacion.

Nos lo ta cera durante vakantie:

Colegio EPI ta informa cu administracion di e diferente unitnan lo ta cera durante e siguiente periodonan:

Unit lo ta cera:

Hospitality & Tourism: 27 di juli te cu 10 di augustus

27 di juli te cu 10 di augustus Economia: 27 di juli te cu 7 di augustus

27 di juli te cu 7 di augustus Ciencia & Tecnologia: 28 di juli te cu 7 di augustus

28 di juli te cu 7 di augustus Salubridad & Servicio: 30 di juli te cu 12 di augustus

Staf-afdelingnan lo cera:

Secretariaat: 27 di juli te cu 7 di augustus

27 di juli te cu 7 di augustus Human Resources (HR): cera riba 27 di juli

cera riba 27 di juli Open Learning Center (OLC): 15 di juli te cu 18 di augustus

E departamento financiero lo keda habri y lo atende publico durante e periodo di vakantie di 9:00 a.m. te 3:00 p.m.

Colegio EPI ta desea tur su studiantenan, personal, mayornan y comunidad un dushi vakantie. Nos ta spera di ricibi tur hende bek den e aña escolar nobo cu energia y hopi entusiasmo.