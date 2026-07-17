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Colegio EPI ta celebra un aña escolar exitoso cu 282 graduado

10:13  July 17, 2026  Leave a comment

Oranjestad – Colegio EPI ta sumamente orguyoso di anuncia cu durante schooljaar 2025-2026 un total di 282 studiante a logra gradua, cu ta representa un 70% di e studiantenan cu a completa nan trayecto di estudio cerca nos.

E resultado aki ta mustra e dedicacion di nos estudiantenan, docente, personal di sosten y mayornan cu durante henter e aña escolar a traha hunto pa logra exito.

Resultado pa unit

  • Ciencia & Tecnologia (C&T): 52 graduado (75%)
  • Hospitality & Tourism (H&T): 96 graduado (81%)
  • Economia (ECO): 62 graduado (48%)
  • Salubridad & Servicio (S&S): 72 graduado (84%)

Reconocimentonan special

Unit Economia

Mihor graduado di Eindtermen

  • Ayden Dirks

Mihor graduado den ABO-opleidingen

  • Allround Assistent Business Services (AABS): Shawn Boezem
  • Business Administration & Control Specialist (BACS): Ashlei Leonor

Overall mihor graduado

  • Ashlei Leonor

Unit Salubridad & Servicio

Overall mihor graduado

  • Kaylee Lake (Verpleegkunde)

Mihor graduado di Eindtermen

  • Gabriela Boekhoudt (Sociaal Pedagogisch Werker)

Mihor graduado den cada opleidingen

  • Apothekersassistent 4-3X: Shan-Nia Nelson
  • Apothekersassistent 4-3A: Tiana Tromp
  • Verzorgende 3-3X: Kaylee Toppenberg
  • Verzorgende IG 3-3A: Angelle Kock
  • Verpleegkunde 4-4X: Tyrine Monsanto
  • Verpleegkunde 4-4A: Kaylee Lake
  • Welzijn 3-3A: Feletia Sabajo
  • Welzijn 4-4A: Gabriela Boekhoudt

Unit Ciencia & Tecnologia

Overall mihor graduado

  • Elektrotechniek (Eindtermen): Jeandrick Croes
  • ICT Nivel 4 (ABO): Jaquan Geerman

Mihor graduado pa opleiding

  • Werktuigbouwkunde: Luis David Rincon
  • Bouwkunde: Mishalska Maduro
  • Elektrotechniek: Jeandrick Croes
  • ICT Nivel 3: Sujohn van der Linde
  • ICT Nivel 4: Jaquan Geerman

Outstanding Performance Award

  • Stephen Dijkhoff
  • Yeika Ravelo
  • Alberzico Giel
  • Cedrick Fuentes

Unit Hospitality & Tourism

Spirit Award

  • Kendrick Tromp
  • Wilkiara Tejeda Soto
  • Joshua Muyden
  • Angela Dowers

Leadership Award

  • Ixabelle Baluyot
  • Ixaira Coco Martinez
  • Theron Ras
  • Sefiensa van Kanten

Award of Excellence

  • Dylan Cardona Alvarez

Spirit of Resilience Award

  • Kyle Tromp

Academic Excellence Award

  • Associate of Applied Science Degree in Culinary Arts: Jairlyn Winderdal
  • ABO 3 Independent Employee Travel & Hospitality: Angie Chida
  • ABO 4 Supervisor Travel & Hospitality: Theron Ras
  • Associate of Science Degree in Hotel and Restaurant Management: Zoelly Yarzagaray

Colegio EPI ta felicita tur graduadonan cu nan logro extraordinario y ta desea nan hopi exito den e siguiente paso di nan carera profesional of educacion.

Nos lo ta cera durante vakantie: 

Colegio EPI ta informa cu administracion di e diferente unitnan lo ta cera durante e siguiente periodonan:

Unit lo ta cera:

  • Hospitality & Tourism: 27 di juli te cu 10 di augustus
  • Economia: 27 di juli te cu 7 di augustus
  • Ciencia & Tecnologia: 28 di juli te cu 7 di augustus
  • Salubridad & Servicio: 30 di juli te cu 12 di augustus

Staf-afdelingnan lo cera:

  • Secretariaat: 27 di juli te cu 7 di augustus
  • Human Resources (HR): cera riba 27 di juli
  • Open Learning Center (OLC): 15 di juli te cu 18 di augustus

E departamento financiero lo keda habri y lo atende publico durante e periodo di vakantie di 9:00 a.m. te 3:00 p.m.

Colegio EPI ta desea tur su studiantenan, personal, mayornan y comunidad un dushi vakantie. Nos ta spera di ricibi tur hende bek den e aña escolar nobo cu energia y hopi entusiasmo.

 

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