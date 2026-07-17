Colegio EPI ta celebra un aña escolar exitoso cu 282 graduado

Oranjestad – Colegio EPI ta sumamente orguyoso di anuncia cu durante schooljaar 2025-2026 un total di 282 studiante a logra gradua, cu ta representa un 70% di e studiantenan cu a completa nan trayecto di estudio cerca nos.
E resultado aki ta mustra e dedicacion di nos estudiantenan, docente, personal di sosten y mayornan cu durante henter e aña escolar a traha hunto pa logra exito.
Resultado pa unit
- Ciencia & Tecnologia (C&T): 52 graduado (75%)
- Hospitality & Tourism (H&T): 96 graduado (81%)
- Economia (ECO): 62 graduado (48%)
- Salubridad & Servicio (S&S): 72 graduado (84%)
Reconocimentonan special
Unit Economia
Mihor graduado di Eindtermen
- Ayden Dirks
Mihor graduado den ABO-opleidingen
- Allround Assistent Business Services (AABS): Shawn Boezem
- Business Administration & Control Specialist (BACS): Ashlei Leonor
Overall mihor graduado
- Ashlei Leonor
Unit Salubridad & Servicio
Overall mihor graduado
- Kaylee Lake (Verpleegkunde)
Mihor graduado di Eindtermen
- Gabriela Boekhoudt (Sociaal Pedagogisch Werker)
Mihor graduado den cada opleidingen
- Apothekersassistent 4-3X: Shan-Nia Nelson
- Apothekersassistent 4-3A: Tiana Tromp
- Verzorgende 3-3X: Kaylee Toppenberg
- Verzorgende IG 3-3A: Angelle Kock
- Verpleegkunde 4-4X: Tyrine Monsanto
- Verpleegkunde 4-4A: Kaylee Lake
- Welzijn 3-3A: Feletia Sabajo
- Welzijn 4-4A: Gabriela Boekhoudt
Unit Ciencia & Tecnologia
Overall mihor graduado
- Elektrotechniek (Eindtermen): Jeandrick Croes
- ICT Nivel 4 (ABO): Jaquan Geerman
Mihor graduado pa opleiding
- Werktuigbouwkunde: Luis David Rincon
- Bouwkunde: Mishalska Maduro
- Elektrotechniek: Jeandrick Croes
- ICT Nivel 3: Sujohn van der Linde
- ICT Nivel 4: Jaquan Geerman
Outstanding Performance Award
- Stephen Dijkhoff
- Yeika Ravelo
- Alberzico Giel
- Cedrick Fuentes
Unit Hospitality & Tourism
Spirit Award
- Kendrick Tromp
- Wilkiara Tejeda Soto
- Joshua Muyden
- Angela Dowers
Leadership Award
- Ixabelle Baluyot
- Ixaira Coco Martinez
- Theron Ras
- Sefiensa van Kanten
Award of Excellence
- Dylan Cardona Alvarez
Spirit of Resilience Award
- Kyle Tromp
Academic Excellence Award
- Associate of Applied Science Degree in Culinary Arts: Jairlyn Winderdal
- ABO 3 Independent Employee Travel & Hospitality: Angie Chida
- ABO 4 Supervisor Travel & Hospitality: Theron Ras
- Associate of Science Degree in Hotel and Restaurant Management: Zoelly Yarzagaray
Colegio EPI ta felicita tur graduadonan cu nan logro extraordinario y ta desea nan hopi exito den e siguiente paso di nan carera profesional of educacion.
Nos lo ta cera durante vakantie:
Colegio EPI ta informa cu administracion di e diferente unitnan lo ta cera durante e siguiente periodonan:
Unit lo ta cera:
- Hospitality & Tourism: 27 di juli te cu 10 di augustus
- Economia: 27 di juli te cu 7 di augustus
- Ciencia & Tecnologia: 28 di juli te cu 7 di augustus
- Salubridad & Servicio: 30 di juli te cu 12 di augustus
Staf-afdelingnan lo cera:
- Secretariaat: 27 di juli te cu 7 di augustus
- Human Resources (HR): cera riba 27 di juli
- Open Learning Center (OLC): 15 di juli te cu 18 di augustus
E departamento financiero lo keda habri y lo atende publico durante e periodo di vakantie di 9:00 a.m. te 3:00 p.m.
Colegio EPI ta desea tur su studiantenan, personal, mayornan y comunidad un dushi vakantie. Nos ta spera di ricibi tur hende bek den e aña escolar nobo cu energia y hopi entusiasmo.