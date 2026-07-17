[VIDEO] Auto a hala banda robes bay dal frontal contra truck di chica pos cu a purba hala dal truck di Coca Cola staciona

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida entre un auto y un truck, mesora a dirigi tanto polis ambulans como tambe e equipo di rescate. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente auto Kia biniendo di nort cual pa un of otro motibo a hal bay banda robes di caminda y a bay dal frontal riba un truck di chica pos bayendo nort cual a purba desvia na man robes pa evita e impacto di e auto y a pasa raspa e parti dilanti di un truck di Coca Cola cu tabata staciona dilanti NG Supermarket na Kamay. Debi na e impacto e chauffeur di e auto a resulta herida. Na yegada di e equipo di rescate di bombero e trabaonan a ser haci pa asina libera e chauffeur herida for di e auto. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur y a transporte pa hospital.