Aña pasa 13 di juni Corte den Prome Instancia a dicta sentencia den e caso penal contra G.F.B., minister plenipotenciario anterior di Aruba na Hulanda.

E caso aki, conoci como Tulipan, ta trata di malversacion di fondonan publico na Arubahuis.

Corte den Prome Instancia a haya B. culpabel di malversacion y abuso di funcion, y a sentenci’e na un castigo di prison di 20 luna, di cual 10 luna ta condicional, y un tempo di prueba di tres aña.

B. tabatin, manera ley ta bisa, dos siman di tempo pa bay den apelacion contra e sentencia di Corte den Prome Instancia. Pero B. a entrega mucho laat. Pesey Corte Comun di Husticia a declara su apelacion inadmisibel na oktober 2025, y ayera Corte di Casacion a uni na e posicion ey. O sea, e decisionnan a bira irevocabel. B. tin cu cumpli cu su castigo di prison y paga Afl. 138.688 back na Pais Aruba como demanda di decomiso (ontnemingsvordering).

Hoge Raad wijst cassatieberoep in Tulipan af

Het Gerecht in Eerste Aanleg deed op 13 juni 2025 uitspraak in de strafzaak tegen G.F.B., voormalig gevolmachtigd minister van Aruba in Den Haag. De zaak, bekend als Tulipan, draait om de verduistering van publieke middelen binnen het Arubahuis. B. werd schuldig bevonden aan ambtelijke verduistering en misbruik van functie, en kreeg een gevangenisstraf van twintig maanden opgelegd, waarvan tien maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

Zoals gebruikelijk had B. na zijn veroordeling twee weken de tijd om hoger beroep in te stellen. Omdat hij dat te laat heeft gedaan, verklaarde het Hof zijn hoger beroep in oktober 2025 niet-ontvankelijk, en de Hoge Raad heeft zich daar bij aangesloten. De beslissingen zijn daardoor onherroepelijk. B. moet zijn gevangenisstraf uitzitten en een bedrag van Afl. 138.688 terugbetalen als ontnemingsvordering.