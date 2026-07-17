 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Solo a blind chauffeur y ela bira na man robes net un motorcycle ta bini di contrario y e no a mire

19:09  July 17, 2026  Leave a comment

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Toyota Corolla a bay bira na man robes pero net un motorcycle ta bini di direccion contrario pero debi cu solo di pabao a blind e e no ppr a mir’e y a bay dal riba dje. Debi na e impacto e motociclista a resulta herida. Na yegada di e ambulans e motociclista no tabata desea di bay cu ambulans. Na yegada di e polis di trafico a bin resulta cu e motociclista no tin rijbewijs pa core motorcycle.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *