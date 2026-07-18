Reflexion Diasabra 18 July 2026.

Nos ta lanta riba un bon dia, cu hopi fe y speransa pa nos por gradici nos bon Dios pa e dia ki.
Nos fe y confiansa ta e exito pa nos por logra tur cos bon awe.
Kiko nos kier hasi, kiko cu nos purba, semper corda riba nos bon Dios.
Dios tin un plan pa nos tur, y esey ta hiba nos na e porta priminti.
Nos tin e previlegio di por lanta tur mainta ta hala rosea,
Pero nos sa tambe cu ta jega un dia cu esaki lo no ta asina mas.
Ningun hende por bisa cu nan dia ta tal y tal día.
Sen̈or so por bisa esaki, pasobra E tin nos bida den su man.
Asina ta corda cumpli tur dia cu leynan di Dios, y biba segun su reglanan y trata bo bisinja y bo prohimo bon tambe.