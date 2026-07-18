[VIDEO] Chauffeur di Nissan Sentra bay dal frontal riba Pick-Up Ford Ranger staciona na Piedra Plat!

Disabra maint a drenta informe di un accidente cu hende herida na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu pa un motibo of otro e chauffeur di un Nissan Versa a bay banda robes di caminda y dal forntal riba un Pick-Up Ford Ranger staciona. E impacto tabata basta fuerte cu e chauffeur di e Versa a resulta herida y ppor mira cu e dashboard completo a los y a dal e chauffeur, Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur y a transporte pa hospital.